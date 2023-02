Taustakontroll enne laenu andmist: kas kasiinos ja alkopoes tasuks kaardiga maksmist vältida?

Pankadel on kohustus laenu väljastamise eelselt hinnata tarbija krediidivõimekust, et olla kindel, kas ta suudab võetud laenu tagasi maksta või mitte. Seni on tarbija pidanud ise esitama viimase kuue kuu kontoväljavõtte, kuid seoses üleminekuga avatud panganduse tehnoloogiale, on nüüdsest võimalik anda pangale nõusolek automaatseks kontoväljavõtte päringuks. Inbanki tooteüksuse juht Nele Roostalu ütles pressipöördumises, et see muudab suhtluse finantsasutusega kiiremaks, mugavamaks ja turvalisemaks.