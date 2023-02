„BÖRSISUPP" | TÖÖ JA ÕNN: kas töö saab üldse teha õnnelikuks?

Eestlased on töökas rahvas, kuid mitte just kõige õnnelikum. Tiina Saar-Veelmaa toob välja, et näiteks haridustaseme ja muude tublidust hindavate näitajate poolest on Eesti esirinnas. Samas õnnelikkuse indeksi järgi on tulemused kesised. „Uuringutes ja praktikas olen märganud, et õnne ja töö vahel on seos. Õnnetunde määrab ära keskkond, kus me kõige rohkem ärkveloleku ajal viibime,“ sõnab ta vihjates koolile ja tööle.