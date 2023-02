Lugeja küsib: kas tööandja peab lubama mul tööajast veeavariiga tegeleda?

Näiteks on sellised olukorrad, kus töötajal on õigus nõuda vaba aja andmist ja keskmist töötasu siis, kui töötajal tuleb arsti või notari vastuvõtul käia, töötaja korteris on toimunud vargus ning ta peab andma politseile sündmuskohal ütlusi, töötaja kodus on veeavarii, töötaja perekonnas on juhtunud õnnetus, töötaja peab minema lähedase matusele vms olukord. Oluline on, kas töötajal on võimalus vastavat toimingut planeerida talle sobivale ajale (nt puhkepäeval) või mitte.