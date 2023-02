Eksperdid ennustavad tänavu edu roheenergia ja ehitussektori aktsiatele

Tänavused majandusanalüüsid on vastuolulised – oodatakse kriisi jätkumist, kuid samas majandustõusu. Kuhu aga paigutada vaba raha ning millistel sektoritel on sel aastal tõusupotentsiaali? Üks on igatahes kindel – ka tulevikus on kõigil elektrit vaja, mistõttu võib energiasektoris tekkida võimalus kasumit teenida.