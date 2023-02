RYANAIRI LENNUD TÜHISTATUD! Pettunud reisija: „Naiivselt lootsin, et kuupäeva muudetakse, aga nad enam üldse ei lenda.“

Liisil oli plaan juuni lõpus minna sõpruskonnaga Napolisse. „Me oleme plaaninud seda reisi juba aasta aega. Sügisel ostsime ära lennupiletid ja broneerisime elamise, et kulusid pikema aja peale jagada,“ räägib naine. Teisipäeval potsatas piletid ostnud sõbranna e-posti aga teade Ryanairilt, et lend on tühistatud. „See ajas ikka paanikasse. Mida see peaks tähendama? Alguses ikka lootsime naiivselt, et võib-olla kellaaeg või kuupäev on tühistatud. Siis jõudis kohale, et Eestist Ryanair lihtsalt ei lenda enam sinna.“