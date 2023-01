Eesti Gaas langetab gaasihinda

„Soe talv, täis mahutid ja uued tarneteed on toonud gaasi maailmaturuhinna tagasi sõjaeelsele hinnatasemele, see võimaldab meil langetada kodukliendi müügihinda algselt lubatust rohkem. Esimest korda on gaasi hind jõudnud ka alla oktoobris kehtima hakanud energiahüvitiste taseme, mis võimaldab riigil kulusid kokku hoida,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Praegu, keset küttehooaega saame öelda, et märgid näitavad, et gaas naaseb [hinna]konkurentsi. Mitmed meie ärikliendid, kes vahepeal alternatiivseid kütuseid kasutasid, on juba pöördumas tagasi, kuna maagaasiga on täna jälle soodsam kütta ja toota kui näiteks kerge kütteõli või vedelgaasiga, ka autosõit on CNG-ga juba odavam kui bensiiniga,“ lausus Kaasik.