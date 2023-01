Odav börsihind ahvatleb liituma? Asjatundjad hoiatavad: talv pole veel läbi!

„Kui soe ja tuuline ilm püsib ja nõudlus on turul jätkuvalt madal, siis märkimisväärset hinnatõusu pole näha. Kui aga tuul vaibub ning saabuvad pakaselised ilmad, siis näeme kindlasti mõningast hinna kasvu,” ütleb Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos. Ta selgitab, et praeguse soodsama börsihinna taga on olnud täiendavalt Soome Olkiluoto 3 tuumajaam, mis oma testfaasis andis möödunud nädalatel turule suurtes kogustes elektrit. Kuni turunõudlus on teiste jaamade poolt kaetud, siis ei pea kallid fossiilkütustel põhinevad jaamad turule sisenema ning elektrihind püsib madalal.