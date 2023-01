Säästa juba täna ja kindlusta rahaliselt oma laste tulevik

Jah, lapsed on meie tulevik ja vägagi oluline on planeerida nende rahalist heaolu pikemas perspektiivis. Nende jaoks raha kõrvale panemine aitad tagada, et neil oleks oma täieliku potentsiaali saavutamiseks olemas vajalikud ressursid. Olgu selleks siis hariduse rahastamine, elamiskulud linnakoolis õppimiseks või varud iseseisva elu alustamiseks. Samuti on oluline õpetada lastele rahaga ümberkäimist ja finantsplaneerimist.

Tähtis on alustada säästmist võimalikult varakult. Samuti on oluline kaaluda pikaajalist perspektiivi ja mõelda, milleks raha kasutatakse ja kui palju peab oma eesmärkide saavutamiseks säästma. Üheks populaarsemaks, kuid alahinnatud võimaluseks on kasvufond, mille alustamiseks võib tarbija võtta laenu (tarbimislaen). Sissemakse ei ole alati kohustuslik, kuid siiski kasulik.

Finantsnõustajaga konsulteerimine võib olla suurepärane viis oma lastele parima säästmisplaani väljatöötamiseks, kuna nad aitavad teil navigeerida erinevate saadaolevate säästmisvõimaluste vahel ja mõista nende maksude mõjusid.

Investeerimine vs säästmine

Lastele rahaliselt parima tuleviku pakkumine on oluline mitmel erineval põhjusel. See võib aidata neil oma eesmärke saavutada, olgu selleks siis ülikooli astumine, maja ostmine või mis iganes ettevõtmine. See võib anda neile ka turvatunde ja iseseisvuse, teades, et neil on enda ja oma pere ülalpidamiseks vajalikud vahendid. Tootlikkus nende enda kulude katteks peale töökoha leidmist toimub alles õppeprotsesside lõppedes. Seniks loovad vanemad aga oma lastele päästevõrgu, mis pakub turvatundele lisaks võimalust kanda hoolt ka enda eest.

Üks võimalus tagada oma lastele parem rahaline tulevik on varakult säästmine ja investeerimine. Mida varem alustada, seda rohkem aega on rahal kasvada ja intress võib aidata sääste aja jooksul oluliselt kasvada. Krediitkaart kui turvaline valik väljaminekute katmiseks on samuti üheks võimaluseks rahalise kaitse pakkumiseks.

Realistlikud rahalised eesmärgid