MÄE VIHANE PALE: Eesti alpinist pöördus tagasi 150 meetrit enne tippu, tema rängalt vigastatud kaaslane on koomas

Reis Aconcaguale oli kulgenud hästi, grupi 20 eri rahvusest liikmel oli omavahel hea klapp ja ekspeditsiooni juhtis suure kogemusega ettevõte. Seega olid kõik eeldused tugevaks ja hästi korraldatud ekspeditsiooniks olemas. Kaspar Eevald tundis, et on teinud hea ettevalmistuse ning oli heas vormis, mis ei jäänud ka teistele grupi liikmetele märkamata. „Üks Slovakkia tüüp ütles, et kui nemad oma sõbraga koos kõrgtõusul kõrbesid ja täiesti läbi olid, siis kuulsid nad ainukese helina taustal, kuidas ma „Bailandot" laulda ümisesin,” muigab mees.