KUIDAS JÕUDA TIPPU? Rekordite purustaja Kaspar Eevald: alati ei saa kuulata seda, mida mõistus ütleb

Kaspar Eevald tõdeb, et lapsena oli ta väga kärsitu loomusega. Sestap loobus ta ettevõtmistest kiirelt, kui nägi, et neid pole võimalik kohe saavutada. Võttes endale eesmärgiks olla esimene eestlane, kes ühe hingetõmbega sukeldub 101 meetri sügavusele, pidi ta oma mõtteviisi muutma. „Üsna kiirelt jõudis mulle kohale, et oma võimete nii kaugele arendamine on pikk teekond. See ei juhtu homme ega tõenäoliselt ka järgmine aasta, vaid kolme või nelja aasta pärast,” räägib ta, kuidas ta klammerdus unistuse külge saavutada sügavusrekord. See aitas tal lapsepõlve mentaliteeti muuta ja mõista, et kui tahta elus suuri asju saavutada, siis tuleb õppida ennast häälestama pikaajalisele tööle.