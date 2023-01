„BÖRSISUPP“ | Arengutreener Sandra Raju valedest eesmärkidest: olin küll oma parimas füüsilises vormis, kuid siiski õnnetu

Sandra Rajul on kogemusi nii inimeste füüsilise vormi treenimise kui ka enesejuhtimise oskuste parandamisega. Ta on kindel, et oma sisimas teab iga inimene, miks ta midagi teha tahab või miks just sellise eesmärgi poole püüdleb. Olenevalt olukorrast tuleb teinekord asju ka hambad ristis teha, kuid seda teatud piirini. Sandra arvetes tuleb eesmärke püstitades olla endaga brutaalselt aus.

Personaaltreenerina on Sandra näinud, et pannes endale eesmärgi olla heas füüsilises vormis tähendab see paljudele kaalulangust või mingit konkreetset kaalunumbrit. Ka ta ise on selle teekonna läbi teinud. „Mäletan seda aega, kui olin oma elu parimas füüsilises vormis, kuid vaimselt olin kõige halvemas. Minu kinnisideeks oli kindel kaalunumber ja ma olin nõus kõik tegema selleks, et selleni jõuda. Aga mu vaimne tervis lihtsalt kannatas selle all. Olin kurb isegi kui mul oli lame kõht.“