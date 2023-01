KAS LOOBUKSID OMA LEMMIKTOOTEST? Tarbija otsib toidupoest sooduskaupu ja eripakkumisi

Eesti suurimad toidupoeketid täheldavad, et tarbijate ostuharjumused on muutunud. Vähem tehakse emotsioonioste, poeskäik planeeritakse hoolsamalt läbi ja eelistatakse sooduspakkumisi. Oma ostukäitumist on muutnud ka need tarbijad, kes varem said endale rohkem lubada.