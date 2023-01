„TA AJAS MEID TAGA!“ Taksosõitjad jagavad õõvastavaid kogemusi: võidukihutamine, vastassuunas sõitmine ja lubadeta juht

„Juba minu maja juurde jõudmiseks sõitis Bolti juht vastassuunas,“ meenutab Sandra (nimi muudetud) hiljutist taksosõitu. Kui naine tegi selle kohta märkuse, siis taksojuht ainult pobises midagi vastuseks. Sandra oli sellest küll häiritud, kuid otsustas edasi sõita. „Kõhe oli, kui ta ka edasi sõitis vastassuunavööndis. Hakkasin juba mõtlema, et mis ma edasi teen,“ kirjeldab ta. Päevasel ajal on sellel sõiduteel tihe liiklus, kuid hilisõhtul sõitsid seal üksikud autod, mis päästis neid hullemast. Marsruudiga eksides keeras juht ühel hetkel hoopis valesse suunda ja et õigele teele tagasi saada, tegi taas ebaturvalisi manöövreid.