SÖÖGIKORD ALLA 3 EURO? Eesti naised õpetavad, kuidas pere piskuga maitsvalt ja tervislikult ära toita. Kvaliteedilt mööndusi ei tehta!

Toidule tehtavad kulutused on koos hinnatõusuga muutunud pere-eelarves eriti tuntavaks. Enamgi veel, kui tihti tellitakse kulleriga toitu koju. „Meil kulus ainult tellitavale toidule 100 eurot inimese kohta kuus, kuid nüüd on kogu kuu toidueelarve 200 eurot,“ ütleb Johanna, kes on leidnud hea nipi kokkuhoiuks.