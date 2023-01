ÕL VIDEO JA GALERII | EGIPTUS: vee all käib värvikam elu kui maa peal, aga ka templid ja hauakambrid on vaatamist väärt

„Tegin oma elu esimese talisupluse,“ teatab Bahr õlgu väristades. „Vesi on soe, aga välja tulla on külm,“ lisab meie saatja end rätikuga laevalael kiirelt kuivatades. Talvevest vaja kähku selga tagasi panna! Egiptlase tumesinine külmakaitse on peaaegu sama paks kui snorgeldajate oranžid päästevestid. Ujumisriietes eestimaalastele teeb egiptlase eelarvamus, et talvel ei ujuta, nalja. Merel on vesi küll külmem, aga meie hotelli rannas on viimasel päevadel veetemperatuuriks mõõdetud 23 kraadi. Sama soe kui advendiajal Punases meres on merevesi kõrghooajal suvepealinnas Pärnus. Sedagi vaid parematel päevadel.