KAS ELEKTER KAOB PÄRISELT? Päästeameti suurõppusel valmistutakse elektrikatkestuseks

Uudis suurõppuse toimumisest on paljusid ehmatanud tekitades küsimuse, et kas päriselt kaob 17. jaanuaril elekter tundideks ära. Päästeameti elanikkonnakaitse nõunik Jako Vernik kinnitab, et õppuse toimumise ajal reaalset elektrikatkestust ei toimu. Tegemist on harjutusega kõigile kohalikele omavalitsusüksutele, mis ei puuduta elanikke, kogukondi ega ettevõtteid.