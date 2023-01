Särts kaob: suurõppus tekitab elektrikatkestuse vaid paberil

Järgmisel teisipäeval, 17. jaanuaril, on päästeametil plaanis korraldada üle-eestiline õppus omavalitsustele, et testida valmisolekut elektridefitsiidi tingimustest tekkida võivaks elektrikatkestuseks. Tegemist on lauaõppusega ehk päriselt elektrikatkestust ei toimu.