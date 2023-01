ÕL VIDEO JA GALERII | KÕRBERALLI EGIPTUSES: pohmellihommik, hulljulge kihutamine ja kaks soolatud sidrunit

Mulle meeldib proovida kõike uut ja põnevat. Nii et kui märkasin Egiptuses Hurghada linnas kohalikku 25% (!) rebasepildiga õlut, siis olin müüdud. See kohalik rüübe oli kõige kangem õlu, mida olin eales joonud! Ja oh üllatust: piisas vaid ühest 0,33-liitrisest pudelist, et järgmisel hommikul oleks enesetunne mõnevõrra hõredavõitu. Kerge pohmelli tõttu hommikusöögilauas isu eriti ei olnud. Küll aga maitses hea kohaliku köögi üks geniaalsemaid leiutisi: soolatud sidrunid. Pistsin nahka kohe kaks haput-soolakat kollast vilja.