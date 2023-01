„BÖRSISUPP“ | Eesmärgiks Everest – kuidas täita võimatuna näivad unistused?

Esmalt täitis Kaspar oma unistuse olla esimene eestlane, kes on hinge kinni hoides sukeldunud üle 100 m piiri. Seejärel tekkis huvi alpinismi vastu ja suuremaks eesmärgiks sai jõudmine Everesti tippu. Selleks on Kaspar teadlikult valmistunud kaks aastat ja tõusnud Mont Blanci, Matternhorni ja Denali tippu ning nüüd on plaanis vallutada ka Aconcagua Argentiinas. Seda kõike on ta saavutanud palgatöö kõrvalt.