Tööd alustas maksejõuetuse teenistus 

Maksejõuetuse teenistuse ülesanne on valvata võlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle ning uurida võimalikku seadusvastast käitumist, et võlausaldajad saaks pankroti korral rohkem oma raha tagasi.

Probleemide põhjuseks on ennekõike see, et pankrotiavaldused esitatakse liiga hilja. „Sageli alustatakse pankrotimenetlust alles siis, kui olukord on juba väga halb. Avalduse esitamise viibimise taga võib olla põhjendamatu lootus, et äri paraneb, aga ka pahatahtlik otsustega viivitamine. Maksejõuetu isiku ja tema vara kohtlemine peaks toimuma vastavalt seadusele, aga senisest palju kiiremini, et võlausaldajad saaksid oma nõuded rahuldatud,“ selgitab maksejõetuse teenistuse juht Signe Viimsalu.