ISTANBUL: tujuka talve eest võid peitu pugeda ka suurlinna

Aasiat ja Euroopat ühendav Istanbul on 16 miljoni elanikuga metropol, aga enamasti ei saa arugi, et see nii suur on. Künklikus, merega ümbritsetud ja Bosporuse väinaga kaheks lõigatud linnas on mõnus kulgeda. Näiteks New Yorgi või Shanghaiga võrreldes on ka hooned suhteliselt madalad ja vaatamata linna elanike arvule ülerahvastatuse tunnet ei teki. Linn (välja arvatud liiklus!) on turvaline ning inimesed reeglina abivalmis ja südamlikud. Haruharva võib suurlinna tänavatel kohata mõnd purjus inimest.