INTIIMNE LÄHEDUS TÖÖLEPINGUS: kohalik ärimees nõudis tööle pürgija väitel temalt alasti saunatamist ja seksi. Sarnaseid kogemusi on paljudel neidudel

Töökuulutuses otsib Tallinna kinnisvara ärimees sekretär-juhiabi. Katariina Kallaste (19) kandideeris septembris just sellise kuulutuse peale ja jagas oma kogemusi Facebooki postituses, millele on tulnud mitusada kommentaari, kus jagatakse sarnaseid lugusid. Läbivalt on neis ära toodud sama tööandja nende meelest sobimatu käitumine.