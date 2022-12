Mida toob algav kassiaasta raha vallas?

Järgmine aasta on idamaise kalendri järgi kassiaasta. „2023. aastat saab iseloomustada kolme sõnaga: kaos, diktatuur ja kokkuhoid,“ on tähetark Igor Mang sünge. Mida aga näitab tähtede seis järgmiseks aastaks 12-le tähemärgile raha vallas? Kui kristalselt aus olla, siis leiab meie tähetarkade koostatud finantshoroskoobist kasulikke vihjeid uueks aastaks iga tähemärgi alt. Nii mõnigi Sõnn võib leida, et Jäära tähemärgile seisev kehtib hoopis talle.