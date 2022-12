Pank kodulaenudest 2022. aastal: kui palju kergitas euribor kuumakset? Milline on keskmine laenusumma?

Kinnisvara- ja eluasemelaenude turg oli aasta esimesel kolmel kvartalil aktiivne. Viimases kvartalis algas rahunemine, mille mõjuteguriteks olid üldine hinnatõusust põhjustatud ärevus tuleviku osas ning inflatsiooni ohjeldamise eesmärgil kasvav euribor. Eesti Panga andmetel on oktoobri seisuga eluasemelaenude jääk aastaga kasvanud 11,8%.

Keskmine eluasemelaen

Keskmine eluasemelaenu summa kasvas aastaga 10 000 eurot ja jõudis 113 000 euroni. On igati mõistetav, et kui piirkonniti on kinnisvara hind erinev, siis on see nii ka laenusummadega. Kallim kinnisvara on Tallinnas/Harjumaal ning seal on laenusumma keskmiselt 132 000 eurot (kasv aastaga võrreldes +13 000 eurot). Järgneb Tartumaa keskmise laenusummaga 111 000 eurot (kasv aastaga +18 000 eurot), Pärnumaa 91 000-eurose (+17 000 eurot) ja Raplamaa 86 000-eurose summaga (+10 000 eurot). Väikseimad laenusummad, keskmiselt 39 000 eurot, võetakse Ida-Virumaal ning see on ka piirkond, kus keskmine laenusumma ei ole aasta jooksul muutunud. Regioonide võrdluses on suurima ehk Tallinna/Harjumaa ning väikseima ehk Ida-Virumaa keskmise laenusumma vahe 93 000 eurot.

Piirkonda arvestamata on uute varade ostmiseks võetav laen keskmiselt 166 000 eurot, sealhulgas korteritel 148 000 eurot ja majadel 188 000 eurot.

Keskmiselt võetakse uus laen 24,2 aastaks. Eelmisel aastal võeti laen keskmiselt 22,6 aastaks. Kuna keskmine laenusumma on kasvanud, siis on ootuspärane ka keskmise laenuperioodi pikenemine.

Keskmine laenuvõtja

Kodulaenu võtja on aktiivses tööeas inimene. Üldistades saab öelda, et ligikaudu pool laenusaajatest on kuni 35aastased ja pool vanemad. Vanuse järgi jagades moodustavad suurima grupi ehk 23% kodulaenuvõtjatest isikud, kelle vanus jääb 31–35 eluaasta vahele. Sellises suurusjärgus on see püsinud aastaid ja selles vanusegrupis võetakse ka kõige suuremad laenud. Üle 46aastaste vanusegrupp on eelnevate aastatega võrreldes kasvanud 2 protsendipunkti, tõustes 20%-ni. Siin võib juba eeldada, et nad soetavad teist kodu või suvekodu, sest möödunud aastatega võrreldes on ka keskustest väljaspool toimunud muutused. 19% moodustavad laenuvõtjad vanusevahemikus 26–30 eluaastat, kuni 30aastaseid laenuvõtjaid on 26%.