PANGAKONTOLT HAIHTUS 3000 EUROT! Kelmuse ohver: „Sukasäärde raha kogumine tundub praegu parem idee.“

LHV pangas firma kontot omav ettevõtja avastas, et sealt on kantud 3000 eurot võõrale välismaa pangaarvele. Mingit kindlustunnet, et see raha õigele omanikule tagastatakse, aga pole. Pank tunnistab, et aasta viimastel kuudel on petturid tegutsenud tõesti väga aktiivselt ja ohvriks langevad ka netiturvalisusest teadlikud inimesed.