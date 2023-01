ÕL VIDEO JA GALERII | VEERÕÕMUD EGIPTUSES: kuidas kala sööb otse peost ning mismoodi istuda merepõhjas

Kui läksin Egiptuses Hurghada linnas päevakeseks laevaga merele, et veerõõme nautida, siis oli see justkui tagasipöördumine mööda spiraali. Nimelt elus esimest korda snorgeldasin samuti Egiptuses, toona Sharm el Sheikhi kandis, ning sattusin vaimustusse, kui külluslikult elurikas ja kaunis on veealune maailm. Snorgeldasin seejärel veel nii mitmeski soojema kliimaga riigis, ka nõnda, et ümber minu sagisid kalaparved. Uskusin, et ega enam paremaks minna ju ei saa.