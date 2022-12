Linnas valitsevast hallusest väsinud? Mine Valgamaale talverõõme nautima!

Kui linnas valitsev hallus on väsitanud, sõida mõnda kodumaisesse talikuurorti - seal on võimalik ehedatest talverõõmudest osa saada. Valgamaal on võimalusi nii eri sorti talimatkadeks, suusatamiseks, kelgutamiseks, uisutamiseks kui paljuks muuks.