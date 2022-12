TEEL RÄÄSTA ALLA: euribori tõus röövis perelt jõulukingid, aga sellest ei piisa – suveks võib kodulaen kallineda üle 40 protsendi

Merike vangutab murelikult pead, kui oma kodulaenu maksegraafikut vaatab. Praeguseks on 30 aasta pikkusest laenust makstud pool. Kui enne euribori tõusu oli intressi osa juba väiksem kui põhiosa, siis nüüd on intress jälle sama suur nagu laenu võtmise alguses. Laenumakse on kallinenud 180 euro võrra. „Eks ta on ebameeldiv lisakulu, kuid praegu veel neeru ei müü,“ muigab naine kibedalt. Selle tõttu on ära jäetud suuremad ja kallimad ostud, toitu ostetakse läbimõeldumalt ja mehega omavahel jõulukinke ei tehta. „Saame hakkama, aga nõme on lihtsalt mitte millegi ees raha ära anda.“