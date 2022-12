GALERII | ROMANTIKUTE VARSSAVI: Poola pealinna talvine tähesäras paraadvorm rõõmustab meeli ja säästab rahakotti

Varssavi on väga mitmepalgeline linn, kus segunevad miljonilinna anonüümsus ja tänu eripalgelistele asumitele väikeste linnade soojus. Kahtlemata on Varssavis palju avastada, kuid mõnus on siia teha ka pisikesi minipuhkuseid, näiteks pikendatud nädalavahetuse-reise. Ka aastavahetus ehk Sylvester võiks Poola pealinnas olla tore, sest traditsioonid on üsna sarnased meie omadega – kui jõulud on kodused pühad, siis aastavahetusel lendab kork pealt ning pidu tõuseb pilvini.