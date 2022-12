„BÖRSISUPP” | Üksi maalt lastega linna: kui ma viie lapsega siin hakkama saan, siis tulen kõigega toime

Just 30 000 eurot oli see summa, mis Heli arvutuste kohaselt aitaks tal lastega kolida maalt ära ja katta poole aasta elamiskulud Tallinnas. Sinna oli arvestatud ka korralik varu. Kogu summat üksikema siiski kokku ei saanud, kuid selle käigus sai ta teada, mis on tema tugevused ja oskused. Lisaks laste eest hoolitsemisele ja raha teenimisele tuli tegeleda ka käimasoleva lahutusega. „Sain tagasisidet, et lahutamiseks olen liiga vaene. Olengi, aga ma olen veel vaesem ja jäängi veel vaesemaks, kui ma jätkan samamoodi nagu varem,“ leiab Heli, kuid saab väga hästi aru, miks paljud naised jäävad õnnetusse abiellu.