Jõulupühad nädalavahetusel: kas nende eest võiks nõuda järgnevad tööpäevad vabaks?

Eestis on 12 rahvus- ja riigipüha, millest kaks, ehk ülestõusmis- ja nelipühade 1. pühad, on alati pühapäeval. Niisamuti on suur reede alati samal päeval ehk reedel. Teised pühad on aga kindlal kuupäeval ja seega iga aasta erineval nädalapäeval. Tänavu on tervelt viis püha langenud nädalavahetusele, mis paraku ei tähenda, et nende võrra saaks vabu päevi lisaks. Vaba aja andmise eesmärk on anda inimestele võimalus pühi tähistada. Kui püha langeb aga puhkepäevale, pole täiendavat vaba aega tarvis, kuna võimalus tähistamiseks on juba olemas. Seega ei ole töötajal õigust nõuda täiendavaid vabu päevi.