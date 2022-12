„See on ju röövimine!“ Ema avastas lapse telefoniarvelt teenuse, mida keegi pole justkui tellinud

Salapäraselt end telefoni smugeldavad perioodilised sisuteenused on aastaid inimesi nörritanud. Mingit abi pole enamasti ka mobiilioperaatorist – „Tele2 on ainult arveldaja. Miks nad üldse pakuvad sellist ebaeetilist teenust?“ on lapse telefoniarvel lisakulu avastanud ema pettunud.