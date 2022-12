5 olulist raamatupidamise punkti mikro- ja väikeettevõtetele

1. Esialgsed raamatupidamisdokumendid

Enne igasuguste raamatupidamistoimingute alustamist on oluline, et teil oleksid olemas õiged dokumendid. Nende hulka kuuluvad sise-eeskirjad, kontoplaan ja arved. Sisekorraeeskirjad peaksid sisaldama üksikasju selle kohta, kuidas tööd tuleks teha, samas kui kontoplaani kasutatakse kulude ja tulude liigitamiseks erinevatesse kategooriatesse, mida on seejärel lihtsam jälgida. Ka arved tuleks koostada täpselt, et tagada maksete õigeaegne laekumine klientidelt.

2. Raamatupidamine

Kui esialgsed dokumendid on kõik valmis, peavad ettevõtjad otsustama, kas nad teevad ise raamatupidamist või palkavad selleks raamatupidaja. Kui teete seda ise, on selleks kolm võimalust – kas kasutada tabelarvutusprogramme (mis nõuavad käsitsi sisestamist) või tarkvaraprogramme (mis võtavad automaatselt andmeid teistest süsteemidest). Raamatupidaja palkamine säästab aega ja tagab täpsuse, kuna ta on saanud erialase koolituse arvestuse pidamiseks ja maksude korrektseks esitamiseks.

3. Maksud ja deklaratsioonid

Maksude esitamine on oluline osa kohalike eeskirjade järgimisest ja ka sellest, et vältida suuri trahve, mis tulenevad ebaõigest aruandlusest või tähtaegade eiramisest jne. Oluline on mõista, milliseid makse kohaldatakse iga äritegevuse puhul, et neid oleks võimalik aasta lõpus maksudeklaratsioonide (nt iga-aastaste deklaratsioonide jne) koostamisel täpselt arvutada.

4. Aastaaruanded