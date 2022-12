MÜÜT VÕI TÕDE? Kodune kringel on soodsam kui poe või pagariäri oma

Tuleb valmis teha pärmitainas. Rikkaliku, eelkergitusega 1,5kilose kringli taina tegemiseks läheb vaja 200 ml piima, 30 grammi presspärmi, 100 grammi suhkrut, teelusikatäis soola, 500 grammi jahu, 2 munakollast ja 100 grammi võid, kardemoni, sukaadi ja riivitud sidrunikoort. Laske tainal soojas rätiku all kerkida umbes pool tundi. Kerkinult pange jahusele lauale ja sõtkuge kergelt lahti. Seejärel rullige piklikuks ja määrige peale täidis. Ühe variandina sobib täidiseks segu, milles on 100 grammi võid, 100 grammi suhkrut, rosinaid ja kaneeli. Seejärel rullige tainas kokku, lõigake ribadeks ja punuge kringliks. Küpsetage 200 kraadi juures 25—30 minutit. Sulatage glasuuri jaoks ühes detsiliitris kuumas 35%lises koores 200 grammi hakitud šokolaadi, segage ühtlaseks ja määrige või kallake kringlile. Peale võib puistata metspähkleid või muud.

Kui toorainele kuluv raha kokku lüüa, jääb see suurusjärku 8—10 eurot, olenevalt valitud toiduainetest ja nende ostukohast. Poodidest saab 1,5kilose kringli kätte mõni euro kallimalt, pagariärist tellides on aga hinnavahemik 15—25 eurot. Nii et ise tegemine annab rahalise kokku ja lisaks saab värskelt ahjusooja küpsetise.