KAS TEADSID? Vana hakklihamasina eest võib saada poolsada eurot!

Kuldse Börsi kuulutustelehes on müügil heledast terasest hakklihamasinad hinnaga 3 ja 5 eurot. Ka Osta.ee oksjoniportaalis on pakkumisel mitu nõukogude ajast pärit käsihakklihamasinat, millest ühel on üks detail puudu ja hind on 3 eurot, ning teine, roostes välimusega, maksab 5 eurot. Vähem roostes eksemplar on Osta.ee-s saadaval hinnaga 6.40. Kuldses Börsis on pakkumisel Kaspi hakklihamasin hinnaga 7.50. Osta.ee oksjonitel on peale uueväärse välimusega käsimasin alghinnaga 8.50 ja veidi roostes alghinnaga 10 eurot.