LÄHED LUMEOLUDEST HOOLIMATA ROOLI? 10 soovitust, kuidas autoga turvaliselt liigelda ja hädaks valmis olla

Enne kui rooli istud mõtle läbi, kas see sõit on üldse hädavajalik. Kuigi suuremad teed on puhtaks lükatud, siis libedus ja kestev lumesadu võivad liiklemise keeruliseks muuta. Praeguste ilmastikuoludega on oluline varuda piisavalt aega, et auto lumest puhastada ja rahulikult sõites sihtpunkti jõuda.