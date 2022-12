GALERII | Kaua tehtud kaunikene: Tallinki kiirlaev MyStar on reisijate sõidutamiseks valmis

„See on olnud pea nelja aastane teekond, sest laevaehitusleping allkirjastati 2019. aasta veebruaris. Huumoriga pooleks võiks öelda, et laevatehas täitis lubaduse, et saame jõuludeks laeva, kuid seda aasta hiljem,” ütles Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene. Tema sõnul pole ettevõtte ajaloos varem tulnud ette selliseid raskuseid nagu MyStari valmimisega. Esiteks ülemaailmne pandeemia, millele järgnes veel sõda Euroopas – see kõik on tekitanud laeva valmimisel viivitusi.