Tööamps võib olla nii lisateenimisvõimalus kui ka põhitöö

Jõulude ajal saab lisatööd teha näiteks Smartposti automaatide juures klientidele pakke kätte andes. Rõõmsameelne päkapikk ütles, et tema on juba aastaid seda tööd teinud ja et see on suurepärane vaheldus tema teistele tööampsudele. „Ma teengi vaid niinimetatud juhutöid. Nii saan valida, kus, millal ja kui palju töötan. Ja kas ongi vaja väga pikki tööpäevi teha, kui saab vähemaga hakkama,“ sõnab ta. Näiteks tegutseb ta ka toidukullerina. „Üldiselt eelistan liikuvamat tööd. Pakiautomaadi juures on palju istumist, kuid siin saab teha jälle pikad päevad,“ lisab päkapikk.