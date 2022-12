PETTURITE UUED VÕTTED: mobiilses seadmes ei torka õngitsejate valeaadress nii hästi silma kui arvutiekraanil

LHV tuletab meediale saadetud teates kõigile klientidele meelde, et küberpetturid on hetkel väga aktiivselt tegutsemas. Ainuüksi novembris panid kurjategijad internetti üles 55 LHV panka jäljendavat petulehte. Kurjategijad otsivad järjest uusi võimalusi, et teenusepakkujate nimel heausksete inimeste raha välja petta.