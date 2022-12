MIDA USUD SINA? Värvikad rahauskumused pärimusest ja tänasest päevast

Uskumused liiguvad suust suhu ja põlvest põlve nii, et me ei pruugi nende kohalolu ega suurust esiti isegi märgata. On uskumusi, mis muutuvad lausa rituaalideks, toetavad meid emotsionaalselt ja lisavad elule värvikaid kihte.

Rahvapärimust, kombeid ja uskumusi ning nende päritolu on keeruline dateerida, mõnel juhul suisa võimatu. Pärimust on süsteemselt kogutud alates 19. sajandi lõpust. See ei tähenda aga, et varasemalt üht või teist kommet-uskumust poleks tuntud või teatud.