Enne sobiva töö otsima hakkamist on veel üks tähtis samm: aru saada, mis teeb töö sulle parimaks. Unistuste töökoht on kindlasti olemas, iseasi, kas me selleni oma elus jõuame. Selle poole tasub aga püüelda, sest mida meelepärasemas valdkonnas tegutseda, seda õnnelikumad me oleme.