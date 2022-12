HÄBENEMATA TÖÖTUSEST! Milline on tööotsija argipäev?

Praeguseks viis kuus töötuna olnud Merilyn tõdeb, et töölt lahkudes tuli teha väljaminekutes päris palju muudatusi: „Elan hetkel väga kokkuhoidlikult ja jälgin eelarvet. Olen loobunud mugavusteenustest, nagu toidu tellimine, väljas söömine ja taksosõit, samuti piiranud kulutusi meelelahutusele. Süüa ostes kasutan toidu kõik ära, et midagi raisku ei läheks. Kui on vaja mõnd tarbeasja, külastan teise ringi poode.“