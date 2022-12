MIDA ROHKEM, SEDA PAREM: kas rikkus teeb õnnelikuks?

Ühel välismaisel rahatarkuseteemalisel sotsiaalmeediakontol läks lahti tuline arutelu. Vaieldi, kas rikkust näitab pärast laenude ja järelmaksude tasumist alles jääv rahasumma või see, et on osatud elada nii, et laene polegi, olgugi et see võib tähendada kehvi elutingimusi. Kõlama jäi ka mõte, et hästi planeerides võid olla rikkam kui hästi teenides.