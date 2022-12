TEEKOND RASKEST DIAGNOOSIST MENUKI AUTORIKS: arengupartner Kati Torimi julged otsused viivad sihile

Kui Kati Torim (35) peab end tutvustama, eelistab ta olla koolitaja, autor ja turundaja. Ettevõtjana ta end ei tunne, kuigi ta seda siiski on. „Ma ei nimetaks ennast ärinaiseks, lihtsalt kirjutan raamatuid, teen oma koolitusi ja niimoodi ma elan,“ on Kati tagasihoidlik. Tegelikult on ta hinnatud arengupartner paljudele suurtele firmadele ja head kliendikogemust hindavatele ettevõtetele. Palju, millest naine räägib, tuleb ta enda kogemusest, olles olnud erinevate projektide eesotsas, näiteks Kõue mõisa teenindusjuhina või popi kohviku Rohujuur kaasomanikuna.