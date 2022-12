„Mida me näeme, sõltub peamiselt sellest, mida me otsime.“ Need kuldsed sõnad ütles inglise arheoloog, etnoloog, pankur ja poliitik John Lubbock, kelle töö tulemusena muu hulgas piiritleti brittide tööpäeva pikkus ja kuulutati välja tasustatud puhkepäevad.