PETTUSED JA SKEEMID: kas krüptovaradesse on mõtet investeerida?

Kas krüpto on investeerimine? SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel leiab, et ei ole. „See on parimal juhul spekuleerimise ja hasartmängu sohilaps. Seal ei ole mingit strateegiat. Ei saagi olla. Investeerimine on oma olemuselt mõtestatud tegevus, mille mõtestatus tekib analüüsist. Analüüsi on aga võimalik teha siis, kui on olemas pidepunktid — suhtarvud, ajalugu ning terve müriaad eeldusi ja asjaolusid, millest lähtudes on võimalik kujundada tervikpilt,” selgitas ta Geeniusele.