Kuidas olla kasutatud autot ostes rahatark?

Autoostul on hulgaliselt erinevaid tegureid, mida silmas pidada ning päris kõiki neid me ise täielikult kontrollida ei suuda. Näiteks võivad vahel mitmed halvad asjaolud ühele ja samale ajale sattuda. Võtame või pea kahekordseks kerkinud kütusehinnad ja viimase poole aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud euribori, mis muudavad nii auto liisimise kui ka masina ülalpidamise palju kulukamaks.

Loomulikult on autoost enamikule inimestele mitte ainult puhtpraktiline otsus, vaid sellesse on segatud ka väike annus emotsioone ja edevust. Mõni hindab ainult tootjamärki auto ninal, teine jälle hobujõude kapoti all ning kolmandale on oluline auto välimus.