RUMEENIA: romantiline Bukaresti vanalinn, värvikas Obori turg ja hiiglaslikud Turda soolakaevanduse koopad

„Rumeeniaga tutvumist peaks alustama ikka Bukarestist,“ arvab seal viis aastat elanud Tiina Sööt ja soovitab oma lemmiklinna avastamiseks arvestada vähemalt kaks-kolm päeva. Seejärel võiks sõita Turda soolakaevandusse ja kõndida ringi romantilises Cluj'i vanalinnas ning Dracula lossi võiks unustada juba eos. „Rumeenia on nagu kolme jalaga pulstunud koerake, kes on aga krutskeid ja elusädet nii täis, et minu südames talle võistlejat ei ole,“ kinnitab ta oma äsja ilmunud raamatus „Minu Rumeenia“.