KATKEND RAAMATUST | Parlamendipalees asuvad 14tonnine vaip ja 20 kilomeetrit katakombe ning mis uskumatud piirangud kehtisid10aastase kasinusperioodi ajal

Diktaatoripaari megalomaanilised suurprojektid langetasid rahva elukvaliteeti dramaatiliselt ja ulatuslik salateenistuse järelevalve hävitas igasuguse turvatunde. Ceaușescu vaimsele tervisele ja seeläbi kogu riigile sai saatuslikuks 1971. aasta visiit Hiina rahvavabariiki ja Põhja-Koreasse. Tema arhiivmaterjalist kokku pandud dokumentaalfilm „Nicolae Ceaușescu autobiograafia“ näitab killukesi diktaatori eraelust, kus ta päevitab näiteks ujumispükste väel, aga dokumenteerib ka tema poliitilist tegevust ja välisvisiite. Muu hulgas on jäädvustatud Ceaușescu näoilmed, kui teda äsja Põhja-Koreasse visiidile saabununa grandioosse paraadiga tervitati. Teiste hulgas esineb lauluga üks Korea tütarlaps, kes laulab Rumeenia rahvalaulu – rumeenia keeles, ilma igasuguse aktsendita. Ilmselgelt on see ülisuure töö ja pingutuse tulemus. Ceaușescu on rabatud, peaaegu šokeeritud ning seejärel pisarateni liigutatud.