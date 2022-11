PETTUSE MUSTERNÄIDIS! Soodsa panni asemel võid hoopis oma kontost ilma jääda

Maarja Punak loetleb ette asjad, mis sellel veebipostitusel kõik valesti on: „Tekstid on konarlikud, konto on värskelt loodud ja ei ole seotud Tefaliga. Taoliste pakkumiste korral tuleb kindlasti vaadake üle selle firma koduleht. Kui seal ikkagi viidet ei ole, siis on tegemist pettusega.“